Barista uccisa, identificato aggressore

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 9 AGO - La polizia di Reggio Emilia ha identificato il presunto aggressore della 24enne cinese Hui Zhou, uccisa a coltellate ieri pomeriggio in un bar della periferia reggiana. Si tratta di un uomo di 34 anni, senza fissa dimora, che è tuttora in fuga. La questura ha diramato un ordine di cattura in tutta Italia e inoltrato le segnalazioni alle frontiere di confine. Oltre all'uomo di origine marocchina, si cerca anche l'arma del delitto. L'ultimo avvistamento del fuggitivo grazie alle immagini di videosorveglianza, è nei pressi del liceo Moro, di fianco alla scena del crimine. Ancora da chiarire il movente anche se è esclusa la pista dell'estorsione o della rapina.

Dalle telecamere del bar gli inquirenti hanno visto che l'omicida si è diretto dietro al bancone per uccidere la giovane. L'ipotesi più probabile dunque è quella del movente passionale. Il telefonino della vittima è al vaglio degli investigatori.