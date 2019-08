Scritta contro Matteo Salvini alla Bolognina

(ANSA) - BOLOGNA, 7 AGO - "Salvini appeso, il sogno è ancora acceso". E'il testo di una scritta comparsa nella zona della Bolognina , ritratta in un video postato sulla sua pagina Facebook dal vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Scritta - spiega il responsabile del Viminale - comparsa nel quartiere di Bologna dove ieri è stato sgomberato il centro sociale Xm24 al quale il Pd, facendo marcia indietro, ha peraltro promesso una nuova sistemazione in altri locali..!".

Salvini che ieri, durante lo sgombero dell'edificio occupato situato alla Bolognina, ha commentato l'uso della ruspe per demolire delle barriere, ha ribadito in chiusura del post che "noi andiamo avanti, se pensano che queste minacce mi intimidiscano hanno sbagliato persona!".