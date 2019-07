Il 25/7 a Rimini la Notte della piadina

Rimini celebra il prodotto simbolo della Romagna con la 1/a edizione di Piadina Night. Giovedì 25 luglio in piazzale Boscovich andrà in scena la 'Notte della Piadina' con testimonial, musica, consorzi, prodotti tipici e motori. Una festa organizzata dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, animata dalla musica di Mirko Casadei con il sound dei suoi oltre 90 anni di storia. La serata si apre con la degustazione di piadina in versione classica e gourmet, con sei proposte diverse, preparate dagli chef della scuola di cucina di ICook e dagli chef dell'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli e servita dai ragazzi della scuola. La Romagna è anche terra di motori con la presenza della Fondazione Simoncelli e del Ducati Club Romagna insieme ai giovani piloti campioni del futuro. "Piadina, musica e motori: sono i tre ingredienti dell'identità della Romagna, non a caso al centro della prima Notte della Piadina", spiega Alfio Biagini, Presidente del Consorzio della Piadina.