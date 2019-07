Cesena, auto si ribalta: morti 4 giovani di cui due minorenni

A Cesena quattro giovani sono morti sul colpo poco dopo le 5 sulla via di Dismano, nella frazione di Sant'Andrea, a bordo di una Seat Leon. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Forlì e dei carabinieri, l'auto su cui viaggiavano avrebbe toccato un muretto laterale, il conducente avrebbe perso il controllo e la vettura si è schiantata in un fosso rovesciandosi. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo ai ragazzi a bordo.

Le vittime sono quattro ragazzi di origine romena, residenti a Forlì, di cui due fratelli entrambi minorenni: alla guida c'era un uomo di 36 anni, gli altri tre a bordo avevano 17, 19 e 14 anni. Il 14enne è stato l'ultimo a essere estratto da quel che restava della vettura intorno alle 7 dai vigili del fuoco. Le operazioni di recupero dei corpi sono state particolarmente difficili: l'auto era completamente distrutta dopo il violento impatto, quasi irriconoscibile.

Il tratto stradale in cui è avvenuto l'incidente è rettilineo e tra le prime ipotesi delle cause della tragedia ci sarebbero l'eccessiva velocità o un colpo di sonno. Le quattro salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrà disporre eventuali esami tossicologici.