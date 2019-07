La Perla, fumata nera al tavolo di crisi in Regione

Fumata nera al tavolo di crisi su La Perla in Regione Emilia-Romagna, dove rappresentanti dei lavoratori hanno incontrato per circa tre ore l'ad Pascal Perrier, alla presenza degli enti territoriali. "L'azienda ci ha comunicato il rifiuto sia al ritiro del licenziamenti sia alla sospensione della procedura che riguarda il futuro di questi 126 lavoratori", ha detto al termine del summit Sonia Paoloni, segretaria nazionale della Filctem-Cgil.

Continua la crisi dello storico marchio della lingerie di lusso, dopo che la scorsa settimana il gruppo, controllato dalla società d'investimento olandese Sapinda, ha comunicato l'intenzione di procedere a dichiarare un esubero di personale, impiegato a Bologna, pari a 100-120 unità. Per l'assessore regionale alle Attività produttive Palma Costi uno spiraglio c'è: "La partita è estremamente in salita, ma lotteremo fino in fondo. La porta non è ancora chiusa, prosegue il confronto con azienda ma i licenziamenti vanno ritirati".