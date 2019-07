'Spiagge Soul', 11/a edizione a Ravenna

Lo sguardo rivolto verso New Orleans, il cuore nel continente africano, i piedi nella sabbia della Riviera adriatica. Torna per l'11/o anno consecutivo 'Spiagge Soul', festival diffuso organizzato dall'Associazione Blues Eye in compartecipazione col Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Dal 18 luglio al 4 agosto artisti internazionali si esibiranno direttamente sul mare, ma anche nelle strade e nelle piazze dei lidi, con stelle come Soul Brass Band, Noreda Graves, New York Ska Jazz Ensemble, Mokoomba, Corey Harris e Tom Attah.

Oltre 40 concerti per un festival totalmente gratuito che celebra il binomio tra mare e musica soul tra Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Porto Corsini e Casal Borsetti, con un'appendice inedita, novità di quest'anno, anche sui Lidi di Comacchio (Ferrara) per una sezione 'Delta Soul'. Il festival verrà anticipato da altre due rassegne: 'Pink Soul', dal 5 al 7 luglio, in occasione della Notte Rosa, e 'Road to Spiagge Soul', dal 9 al 14 luglio.