Lascia il figlio disabile in auto al sole

Ha lasciato il figlio disabile in auto sotto al sole, mentre andava a fare la spesa. Una donna di 50 anni, residente nella Bassa reggiana, è stata denunciata dai carabinieri di Novellara e Fabbrico con l'accusa di abbandono di persona incapace. Il fatto è successo ieri intorno a mezzogiorno, quando la donna ha lasciato la vettura nel parcheggio di un supermercato lasciando il figlio, maggiorenne, chiuso per circa mezzora fino all'arrivo dei carabinieri. allertati da alcuni dipendenti del centro commerciale. Sul posto poi è arrivata anche un'ambulanza per prestare soccorso al giovane.