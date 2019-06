E-R, vaccino Hpv gratis anche alle giovani under 26

La profilassi anti-papilloma virus, già di routine per gli adolescenti di entrambi i sessi a partire dagli undici anni di età, viene estesa gratuitamente in Emilia-Romagna anche alle giovani donne fino a 26 anni mai vaccinate in precedenza. Lo ha deciso la Giunta regionale con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione dell'infezione da Papillomavirus Umano (Hpv), causa di tumore alla cervice dell'utero e di altri tumori dell'apparato genitale maschile e femminile.

Il vaccino potrà essere somministrato in concomitanza della prima chiamata per lo screening del tumore del collo dell'utero. Rientrano nell'ampliamento della copertura vaccinale gratuita anche le donne che abbiamo subito recenti trattamenti per il trattamento delle lesioni Hpv correlate, per ridurre il rischio di possibili recidive. La gratuità della vaccinazione è stata estesa inoltre anche alle persone che debbano svolgere terapie con immunomodulatori e immunosoppressori.