Al via il 5/7 Santarcangelo Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - Torna dal 5 al 14 luglio il Santarcangelo Festival, kermesse dedicata al teatro giunta alla sua 49/a edizione e terza tappa della direzione artistica di Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino. La rassegna intitolata 'Slow & Gentle' punta, con una programmazione articolata, a volgere uno sguardo lento e delicato - 'Slow & Gentle' appunto - sul presente e a accogliere nuove prospettive fra spettacoli, indagini sulla realtà, riti collettivi.

Il Festival spazierà tra i diversi orizzonti della performance teatrale esplorando ambiti come la fantascienza, la mitologia, lo sport e il folklore come nel caso della piece di apertura 'Dragon, rest your head on the seabed' dei madrileni Pablo Esbert Lilienfeld & Federico Vladimir Strate Pezdirc che combina la pratica coreografica con l'abilità di sei nuotatrici sincronizzate in un immaginario fantascientifico. Dopo un sirenetto nel 2017, un unicorno nel 2018, sarà quindi un drago marino a chiudere un triennio dedicato alla fantasia e al gioco.