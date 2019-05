Aeroporto Bologna, 3/a stagione concerti

La Business Lounge dell'Aeroporto Marconi di Bologna, al primo piano del terminal passeggeri, torna palcoscenico, fino al 10 dicembre, per la terza stagione di concerti a cura di Emilia Romagna Festival.

Ad inaugurarla oggi, ancora una volta, Elio con i 22 giovani musicisti dell'Innocenzo da Imola Ensemble, età fra 12 e 14 anni, impegnati in un viaggio musicale tra Orff, Mozart, Weill e Brecht. Il 30 luglio toccherà al Callisto Quartet, quartetto d'archi vincitore alla Fischoff National Chamber Competition 2018; il 4 settembre il violista Maurizio Barbetti e Donato D'Antonio, maestro del 'chitarrismo' classico e colto, presenteranno 'Around', progetto formato da una sequenza di composizioni. Il 29 ottobre tornerà il pianista jazz Danilo Rea, con brani e improvvisazioni dai suoi ultimi progetti in solo.

Infine, il 10 dicembre, Lamberto Curtoni, giovane ed eclettico talento del violoncello, allievo di Giovanni Sollima e compositore. Per tutti i concerti, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.