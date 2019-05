A Cesena prelievo di polmoni a cuore fermo

Prima donazione multi organo da donatore a cuore fermo con prelievo di polmoni idonei al trapianto in Emilia-Romagna. L'intervento è stato svolto nei giorni scorsi all'ospedale Bufalini di Cesena. Una prima in regione e quinto caso in Italia.

Un team composto da professionisti delle Unità Operative di Anestesia e Rianimazione, Chirurgia D'Urgenza, Blocco Operatorio, Chirurgia Vascolare, Radiologia, Medicina Trasfusionale e Laboratorio Analisi ha eseguito il prelievo di fegato e reni e di polmoni, poi trapiantati con successo. "Da quando in Italia è iniziata l'attività di donazione organi e tessuti da donatore a cuore fermo - spiega il direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Bufalini, dottor Vanni Agnoletti - questo è il quinto caso in Italia di prelievo di polmoni poi trapianti con successo da questa tipologia di donatore".