Bloccati su monte Cusna, escursionisti individuati

Sono stati individuati i due escursionisti di 73 e 76 anni bloccati da ieri alle pendici del monte Cusna, sull'Appennino reggiano, sorpresi da una tormenta.

Le ricerche erano riprese questa mattina alle 7 con 30 operatori del Cnsas, vigili del fuoco e carabinieri nella zona dove si erano interrotte ieri sera a causa di condizioni meteo difficili.

I due escursionisti erano rimasti bloccati ieri in località Passone e avevano lanciato l'allarme intorno alle 13 dopo che, oltre alla neve, anche la nebbia non aveva consentito loro di muoversi per tornare a casa. La coppia, raggiunta ieri telefonicamente, aveva affermato di essere affaticata e preoccupata ma di non avere particolari problemi di salute.