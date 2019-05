Vergato, letame sulla fontana della discordia

La fontana scolpita da Luigi Ontani, al centro delle polemiche negli ultimi giorni dopo le critiche del senatore leghista Simone Pillon, è stsata imbrattata con il letame. Stessa sorte per la porta del Municipio di Vergato, paese dell'Appennino bolognese che ospita l'opera.

"Questa notte qualche delinquente - ha scritto su Facebook il sindaco Massimo Gnudi - ha imbrattato di letame la fontana e il Municipio. Contiamo che gli inquirenti sappiano trovare gli autori di questo gesto vile e vigliacco. Avevamo paventato il rischio che chi semina odio poi raccoglie violenza, purtroppo ne abbiamo avuto conferma. A queste persone rispondiamo - ha concluso - che non hanno offeso solo un artista. Hanno offeso una intera collettività. Vergato non si lascerà intimidire".

Gnudi ha anche annunciato, per le 18, un corteo silenzioso in paese a difesa dell'opera di Ontani. In mattinata, dopo le critiche per presunti rimandi satanici della statua, è previsto invece l'arrivo di un sedicente esorcista.