Stalla abusiva, 16 cavalli sequestrati e 11 denunce

I carabinieri assieme alla polizia municipale hanno scoperto una stalla abusiva a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Il blitz ha portato al sequestro di 16 cavalli e alla denuncia di 11 persone, ora indagate dalla Procura per maltrattamento di animali, ma anche per ricettazione e violazione delle normative ambientali e sulla gestione dei rifiuti.

Nel casolare adiacente i militari hanno trovato nove stranieri in condizioni igienico sanitarie precarie e dalle indagini è emerso che questi pagavano un affitto mensile per usufruire degli spazi fatiscenti dove sono stati rinvenuti capi d'abbigliamento e apparecchiature elettroniche per i quali i soggetti non sono stati in grado di giustificarne la provenienza. Nel cortile c'erano anche rifiuti di vario genere e persino quelli catalogati come "speciali" perché pericolosi.