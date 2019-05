1 maggio: Landini, sicurezza è non morire al lavoro

"La sicurezza di questo Paese" non è fare "le leggi per armarci e difenderci", ma "la sicurezza che vogliamo è quella di non morire sul lavoro". Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, dal palco di piazza Maggiore a Bologna per la manifestazione nazionale del primo maggio. Sotto le Due Torri hanno manifestato in oltre 30mila, secondo gli organizzatori.

"Le ragioni che ci hanno portato in piazza il 9 febbraio sono ancora lì. Eravamo preoccupati per le sorti" dell'Italia e "oggi lo siamo anche di più, perché se un cambiamento c'è stato non è stato di certo in meglio. Il tempo passa e la barca mantiene la stessa rotta, la preoccupazione aumenta. Non possiamo nemmeno pensare di scendere, ma modificare la rotta, insieme alle donne e gli uomini che lavorano". Così Anna Maria Furlan, segretaria generale della Cisl, dal palco di piazza Maggiore.

"Sono convinto che l'unità sindacale sia la molla per cambiare la politica economica del nostro Paese". Così Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil, intervenendo sul palco di piazza Maggiore.

Forti i richiami di Maurizio Landini all'unità, all'Europa dei diritti e ai valori antifascisti: "Il fascismo non è un'idea - ha scandito - il fascismo è un crimine e lo dobbiamo ricordare sempre". "Per tornare a conquistare il primo di maggio c'è voluta la lotta di liberazione, c'è voluto il cacciare i fascisti e i nazisti dall'Italia e dall'Europa, altrimenti non saremmo qui a batterci per questi diritti", ha sottolineato.