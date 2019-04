Botte in chiesa ortodossa a Cesena, danni a banchi e navata

Avevano festeggiato la Pasqua Ortodossa fino alla 4 di notte nella chiesa della Madonna della Misericordia dell'istituto Lugaresi, a Cesena. Due fedeli, ubriachi, questa mattina verso le 10 sono tornati nella chiesa e dopo aver iniziato a litigare verbalmente presto sono passati dalle parole ai fatti, distruggendo quello che gli capitava a tiro lungo la navata, in particolare oggetti sacri e banchi. Il parroco è stato chiamato da alcune donne ed è stata sospesa la funzione prevista per le 13. Sul posto sono intervenuti sia gli uomini del Commissariato di Polizia che quelli della municipale. La polizia a fatica è riuscita a bloccare i due incensurati e fedeli della chiesa ortodossa. A quanto pare saranno arrestati per danneggiamento aggravato. Ha creato tensione a Cesena e non solo anche un video, condiviso sui social, e l'ipotesi circolata inizialmente secondo cui il danneggiamento era stato opera di islamici, poi smentita. Non è chiaro chi abbia girato il filmato.