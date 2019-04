Fa bisogni per strada, multa 3.300 euro

(ANSA) - BOLOGNA, 2 APR - Dovrà pagare una sanzione di 3.333 euro uno studente 19enne di origine messicana, sorpreso la scorsa notte a fare i propri bisogni per strada nella zona universitaria di Bologna. Il giovane è stato visto da una pattuglia dei carabinieri in vicolo Facchini. Da quando la normativa è cambiata, compiere atti contrari alla pubblica decenza di questo tipo non è più punito con una denuncia, ma con una multa 'salata' che può raggiungere i 10.000 euro.