Investe e ferisce suocera a Ravenna, arrestato

Un 37enne di origine polacca, residente a Ravenna, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio con l'accusa di avere intenzionalmente investito la suocera con l'auto in retro e lo sportello aperto. La donna - una connazionale 57enne - è stata ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena con il bacino fratturato oltre a varie lesioni sparse. Per lei, prognosi iniziale da 40 giorni. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, tutto è accaduto verso le 20.30 di domenica alle porte del centro. Ad alimentare l'episodio il figlio conteso, di nemmeno un anno, del 37enne e della figlia della donna investita. Dopo l'accaduto, l'uomo è fuggito ma è stato rintracciato ieri mattina dai militari del Radiomobile.