Bologna: cadono dall'ottavo piano, morti due ragazzini

Due ragazzini sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, via Quirino di Marzio. Dalle prime informazioni si tratta di un 14enne e un 11enne. La tragedia è avvenuta intorno alle 10. Sul posto la Polizia e il 118 che ha tentato invano di rianimarli. Al momento non si conoscono le cause di quello che è successo.

I ragazzini morti sarebbero due fratelli, appartenenti a una famiglia di origine africana che vive da tempo in Italia. Lo riferiscono più testimoni sul luogo della tragedia, sotto choc dopo aver visto i corpi sull'asfalto. I due sarebbero caduti da un balcone all'ottavo piano del palazzo. Secondo quanto si apprende, la Polizia sta sentendo diversi testimoni, tra cui probabilmente anche i genitori dei due, che non è chiaro se fossero o meno in casa quando sono caduti. Sul posto sono arrivati anche il presidente del quartiere Reno Vincenzo Naldi e rappresentanti dei servizi sociali del Comune.

Il racconto dei testimoni. Quando è arrivato il personale sanitario, racconta un testimone, sono iniziate le manovre per rianimare i due ragazzini. "Ma poi gli infermieri si sono messi le mani nei capelli". I due cadaveri sono stati notati da diverse persone che abitano nei condomini delle vicinanze. Il luogo della tragedia è una sorta di cortile interno, una rientranza di via Di Marzio che conduce a vari numeri civici dei palazzoni di questa zona popolare della periferia ovest del capoluogo emiliano. Nell'area diversi agenti della Polizia.