Dimentica figlio in auto, denunciata

Quando l'hanno chiamata i carabinieri, per dirle che aveva dimenticato chiuso in macchina il figlio di due anni per tutta la mattina, è stata presa dal panico. Per fortuna il bimbo stava bene ma per la madre, una maestra elementare di 39 anni, è scattata una denuncia per abbandono di minore. E' successo ieri a Bologna, in zona Certosa. Come ogni mattina, la donna aveva accompagnato in auto all'asilo il primogenito, che ha 5 anni, poi avrebbe dovuto portare il figlio più piccolo al nido, prima di andare al lavoro. Probabilmente una distrazione le ha fatto 'saltare' un passaggio: dalla materna è tornata a casa per parcheggiare la macchina e prendere il motorino con il quale va alla scuola elementare dove insegna, dimenticandosi sui sedili posteriori il bimbo di due anni. A notarlo, mentre giocava tranquillo sui sedili, non assicurato al seggiolino, sono stati due passanti, una pensionata di 87 anni e il figlio 70enne.