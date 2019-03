A Bologna mostra 'The Kennedy years'

(ANSA) - BOLOGNA, 1 MAR - Trecentocinquanta fotografie provenienti dagli archivi del Jfk Museum di Boston, per la storia della famiglia più popolare degli Stati Uniti, i Kennedy, dal matrimonio, nel 1953, di Jacqueline Lee Bouvier, reporter di 24 anni, e John Fitzgerald Kennedy, senatore di 35 anni avviato a una brillante carriera che culminerà, nel 1960, all'elezione a presidente. A 66 anni dal sigillo di una iconica unione, spezzata nel 1963 dall'omicidio di Kennedy a Dallas, la coppia è omaggiata a Bologna, a Palazzo Belloni, dal 2 marzo al 5 maggio, dalla mostra 'The Kennedy years', con sguardi discreti tra pubblico e privato, tra politica e costume, alla riscoperta di un'epoca di trasformazioni sociali e politiche. Tra l'avvento della tv, la crisi di Cuba, la guerra nel Vietnam e le manifestazioni per di diritti civili. Curata da Frédéric Lecomte-Dieu, biografo della famiglia, la mostra ospita anche l'originale sedia a dondolo di Kennedy e la riproduzione del vestito da sposa della First Lady.