Anziani maltrattati, E-R scrive a Governo

"Manderò, questo pomeriggio, una lettera al Governo e ai ministeri competenti per chiedere di rivedere la normativa nazionale". Lo ha annunciato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini illustrando insieme all'assessore regionale alla Salute Sergio Venturi, le misure per garantire maggiori controlli nelle case famiglia per anziani, dopo i maltrattamenti scoperti in una struttura sull'Appennino Bolognese. Il governatore, che porterà il tema anche in Conferenza delle Regioni, chiederà l'impegno del Governo per introdurre verifiche preventive per l'apertura delle strutture e per il rilascio delle concessioni e "se dovessero esserci tempi troppo lunghi e non cambierà la legge nazionale - ha aggiunto - entro l'estate lavoreremo per una legge regionale". No sia di Bonaccini che di Venturi alle telecamere nelle residenze: "Non possiamo vivere in un mondo - ha spiegato il presidente - in cui un grande fratello ti controlla 24 ore su 24. Dobbiamo garantire la privacy".