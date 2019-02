Mit ricorda 50/0 anniversario Stonewall

(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - 'Death and life of Marsha P.Johnson', il film di David France su una delle protagoniste del movimento gay di New York, aprirà il 19 febbraio a Bologna, alle 18.30 al circolo Costa Arena, 'La nostra Resistenza nello spirito di Stonewall', ciclo di iniziative in calendario fino a giugno promosse dal Mit (Movimento identità trans). Stonewall è il bar gay del Greenwich Village di New York dove la notte del 27 giugno 1969 avvennero scontri tra gruppi di omosessuali e la polizia, che fece una irruzione, data considerata simbolo della nascita del movimento di liberazione gay. Il 19 febbraio ricorre poi il 17/o anniversario della scomparsa di Sylvia Rivera, transessuale protagonista del movimento americano, che il Mit invitò a Bologna nel 2000, protagonista di filmati con interviste che saranno proiettati l'11 aprile. In programma anche letture e incontri, la presentazione di un libro con testi inediti di Mario Mieli, mostre sul 25/o anniversario della nascita del Mit e, a giugno, il Bologna Pride.