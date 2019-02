Aereo atterra senza carrello all'aeroporto Marconi

Aeroporto di Bologna riaperto dopo che un piccolo aereo privato atterrato senza carrello e rimasto a lungo fermo in pista. Lo scrive lo scalo bolognese sulla sua pagina Facebook. Si trattava di un volo di addestramento: a bordo del velivolo due persone, che risultano illese: si tratta del pilota, un trentenne di origine irlandese, e il suo istruttore. Al Marconi avrebbero dovuto fare quello che in gergo si chiama 'touch and go', una manovra che fa parte dell'addestramento e che consiste nel toccare la pista e ripartire senza fermarsi.