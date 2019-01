La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza indagati, sulla vicenda del bimbo di due anni morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi all'ospedale Maggiore per meningite da meningococco. Gli accertamenti saranno svolti anche in assenza di denunce da parte dei familiari che, a quanto risulta, non si sono rivolti alle forze dell'ordine e hanno già celebrato il funerale del figlio.