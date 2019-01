Italia 1/a Mondiale Juniores pasticceria

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - L'Italia si è aggiudicata - nel corso dell'edizione numero 40 del Sigep, il Salone internazionale della gelateria e della pasticceria - il campionato mondiale juniores di pasticceria. Protagonisti del successo, che riporta il titolo in Italia dopo la vittoria del Giappone avvenuta al Sigep due anni fa, il lecchese Filippo Valsecchi e il napoletano Vincenzo Donnarumma, entrambi 'under 23' allenati dal 'pastry chef' Davide Malizia. Alle spalle dell'Italia, Francia e Singapore.

In gara, sul tema 'Il Volo', le squadre provenienti da Australia, Cina, Croazia, Filippine, Francia, India, Italia, Russia, Singapore, Slovenia e Taiwan.

Nel corso della competizione sono stati assegnati alcuni premi speciali: Singapore si è aggiudicato quello per la 'Miglior coppa gelato al bicchiere' mentre l'Italia si è aggiudicata quelli per 'Miglior dessert al piatto al caffè', 'Miglior mignon da forno', 'Miglior torta al cioccolato' e 'Miglior tavolo di presentazione'.