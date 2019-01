A Reggio torna alla luce antico tratto della via Emilia

Torna alla luce a Reggio Emilia un pezzo dell'antica via Emilia: il segmento, di circa tre metri, è emerso nei giorni scorsi da scavi in piazza Gioberti. Il tratto appartiene alla via consolare voluta da Marco Emilio Lepido nel 187 a.C. che toccava i centri nevralgici della Regio VIII coincidente con l'attuale Emilia-Romagna ed è costituito da un piano in ciottoli fluviali squadrati disposti in modo da consentire il deflusso laterale dell'acqua piovana.

Si tratta di una porzione del limite meridionale della via Emilia di epoca romana, venuta alla luce durante i lavori di riqualificazione nella piazza legati al progetto 'Ducato Estense' finanziato dal Mibac. Il rinvenimento, già ipotizzato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, è stato documentato dagli archeologi e sarà oggetto di studio e pubblicazione da parte della stessa soprintendenza cui spetta la direzione scientifica dei lavori.