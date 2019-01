Incendio in Centro agricolo ambientale nel Bolognese

Un vasto incendio scoppiato ieri sera ha danneggiato gravemente le strutture del CAA, il Centro d'eccellenza di ricerca su agricoltura e ambiente di Crevalcore, nel Bolognese. Le fiamme avrebbero interessato almeno uno dei fabbricati, che è stato dichiarato inagibile, e hanno impegnato diverse squadre dei vigili del fuoco per circa sei ore, a partire dalle 20 quando è scattato l'allarme. A quanto risulta sono in corso accertamenti dei Carabinieri per il sospetto di un'origine dolosa del rogo, che non ha causato feriti.

Il CAA è un centro specializzato in studi e ricerche ambientali sulle aree naturali e rinaturalizzate per l'agricoltura. Di recente si è occupato di progetti per la lotta alla zanzara tigre e dello studio sulla diffusione di alcuni virus tropicali nella pianura padana.