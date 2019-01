Ducati: Domenicali, grandi ambizioni per il 2019

Sul fronte gare Ducati affronta il 2019 "con due piloti italiani, grandi ambizioni e tanta voglia di far bene". Parola di Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Motor Holding, interpellato dai cronisti a Bologna a margine dell'incontro 'Ducati for Education'. "Si avvicina la presentazione del team il 18 di gennaio", ha aggiunto il manager, "credo che i nostri appassionati si divertiranno anche quest'anno". "Il 2018 appena chiuso è stato un anno molto di successo per noi - ha detto -. Abbiamo vinto la prima gara, abbiamo vinto l'ultima, abbiamo vinto sette gare in totale", è stato "uno degli anni di maggiore successo nella nostra storia delle competizioni".