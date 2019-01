Migranti, Bergonzoni in presidio. Vigili lo identificano

"Questi fogli per terra sono le 49 persone che stanno aspettando. E' un presidio, una specie di veglia. Giustamente i vigili non ci hanno dato il permesso di tenere gli striscioni per due giorni, che insieme a Labas e Mediterranea avevamo messo. Ci vogliono quaranta giorni per aspettare un permesso, lecitissimo. Abbiamo sbagliato noi, però questi quaranta giorni non servono". Lo ha detto Alessandro Bergonzoni, attore e testimonial di Mediterranea, che ha organizzato nella piazza sotto le Due Torri un presidio a sostegno dei migranti a bordo di Sea Watch e Sea Eye con giubbotti di salvataggio e salvagenti.

Ieri la Polizia Locale aveva fatto un passaggio, raccogliendo i dati dei presenti, ma senza sequestrare alcuno striscione. Gli agenti hanno invitato i manifestanti a toglierli e ora valuteranno se fare un verbale per un tavolino senza l'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico. "Vorremmo che venissero qui 49 persone. E' una questione di anime, non una questione politica", ha detto Bergonzoni.