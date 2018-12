Sequestrate tre bombe carta a Reggio Emilia

I carabinieri di Reggio Emilia hanno sequestrato tre bombe carta destinate all'uso per Capodanno. I tre pericolosi ordigni artigianali del peso di circa mezzo chilo di esplosivo sono stati rinvenuti dai militari di San Polo d'Enza. A finire nei guai, un 18enne e un 20enne reggiani, denunciati alla procura per detenzione di materiali esplodenti senza alcuna certificazione Cee. I due giovani, alla vista della pattuglia, hanno gettato su un prato uno dei manufatti esplosivi. Una volta recuperato, dopo altre indagini ne sono stati ritrovati altri due in loro possesso.