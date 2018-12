Federazione ordini medici convoca Pizza su caso Venturi

Il presidente dell'Ordine dei medici di Bologna, Giancarlo Pizza, è stato convocato a Roma dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) in merito al procedimento che ha portato alla radiazione dall'albo dei medici dell'assessore regionale alla Sanità, Sergio Venturi. La convocazione è per il 13 dicembre.

La Fnomceo, secondo quanto si apprende, ha convocato Pizza a seguito di un esposto già presentato da Ventura in merito al procedimento disciplinare aperto dall'Ordine di Bologna nei suoi confronti - per un provvedimento di due anni fa che consentiva la presenza in ambulanza dei soli infermieri specializzati - e che ha poi portato alla sua radiazione dall'Albo. Dopo l'incontro si riunirà la commissione medica per decidere se archiviare il caso o, al contrario, aprire un procedimento disciplinare nei confronti di Pizza.