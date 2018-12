Comuni, si vota per una doppia fusione nel Ferrarese

Domenica 2 dicembre si vota in Emilia-Romagna per una doppia fusione di Comuni in provincia di Ferrara. Sono interessati i cittadini di Goro e Mesola, 9.036 elettori, e quelli di Fiscaglia e Ostellato, 12.808 elettori.

In entrambi i casi i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Si potrà votare esibendo la tessera elettorale e un documento di identità. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni. Nel caso di Goro e Mesola, oltre al quesito per esprimere la propria opinione gli elettori dovranno rispondere anche a un altro per scegliere il futuro nome del nuovo Comune. Le opzioni sono quattro: Castel del Delta, Castel del Mare, Porto dell'Abate o Goro Mesola.