Riaperta Collegiata a Pieve di Cento

(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - Riaperta al culto la Collegiata di Santa Maria Maggiore a Pieve di Cento, nel Bolognese. La chiesa - che custodisce, tra gli altri, capolavori di Guercino, Guido Reni e Scarsellino - era stata gravemente danneggiata dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. L'inaugurazione, oggi, con la Messa solenne presieduta dall'Arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Zuppi.

Presente il presidente dell'Emilia-Romagna e commissario alla ricostruzione post sisma, Stefano Bonaccini. L'intervento di recupero - concluso nel maggio scorso - è stato finanziato dalla Regione con quasi 3,2 milioni di euro.

"Come già successo per la riapertura di altri luoghi di culto - ha osservato lo stesso Bonaccini in una nota - è davvero emozionante condividere con i cittadini, i fedeli, l'intera comunità locale la rinascita di questa antica chiesa. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa nuova ripartenza". Ad oggi, ha ricordato, "per le 495 chiese danneggiaste dal sisma sono già stati stanziati 276 milioni".