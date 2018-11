Cecchetto candidato sindaco a Misano? 'L'idea mi piace'

Claudio Cecchetto sta pensando di candidarsi sindaco a Misano Adriatico, sulla riviera riminese tra Riccione e Cattolica, la sua 'seconda casa'. Il noto produttore discografico e disc jockey, con una cordata di imprenditori locali, ha ideato il marchio 'Misano Marittima' (facendo il verso alla raffinata Milano Marittima ravennate), un'iniziativa che punta a far diventare il piccolo comune - noto anche per ospitare ogni anno il MotoGp - un polo attrattivo per il territorio romagnolo, e ora valuta l'ipotesi di scendere in campo per le amministrative di maggio 2019.

Il sindaco dem Stefano Giannini "è arrivato al suo secondo mandato, quindi non può più candidarsi. Se mi chiedessero la stessa cosa in qualsiasi altra località direi 'siete pazzi', di Misano invece sono innamorato", spiega Cecchetto ai media locali. Una sfida, aggiunge, "da affrontare ovviamente sotto il profilo civico, alla larga da partiti e colori politici, sia di destra che di sinistra".