Cgil E-R stima un lavoratore su 2 iscritto a sindacati

In Emilia-Romagna si stima - considerando tutte e tre le organizzazioni, Cgil, Cisl e Uil - che "un lavoratore occupato su due sia iscritto a un sindacato confederale" mentre "uno su quattro è iscritto alla Cgil". A valutare in questo modo il tasso di sindacalizzazione in regione è il segretario organizzativo della Cgil Emilia-Romagna, Pietro Bellucci, alla vigilia del 12/o congresso regionale in programma da lunedì prossimo al 21 al Palazzo dei Congressi di Bologna.

L'assise sarà intitolata 'Una regione europea. Integrata, solidale, sostenibile per una piena e buona occupazione'. Ad aprire il congresso sarà l'intervento del presidente emerito dell'Anpi, Carlo Smuraglia, seguito dalla relazione del segretario regionale della Cgil, Luigi Giove. Nella seconda giornata, martedì, l'intervento del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso.

L'assise regionale è la tappa conclusiva di una campagna congressuale che, tra il 20 giugno e il 5 ottobre scorso, ha vissuto 10.405 assemblee di base.