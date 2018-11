Bandiera della Lega al posto del tricolore

Il segretario della Lega di Ferrara Nicola Lodi detto 'Naomo' ha pubblicato un video su Facebook che lo ritrae mentre di notte issa e fa sventolare una bandiera del Carroccio su un pennone solitamente utilizzato per il tricolore durante le cerimonie, in piazza Trento e Trieste, nel centro storico della città estense. "Stiamo facendo le prove, stiamo provando se la bandiera è nella posizione giusta, vinceremo il Comune, questa è l'apertura della campagna elettorale", dice Lodi nel filmato. "Domani partiranno querele dalle Procure di tutta Italia, ma questa bandiera, la bandiera di Salvini, è stupenda", aggiunge.

Il gesto è stato commentato con ironia, sempre su Facebook, da Paolo Calvano, segretario regionale del Pd: "Confido che il segretario della Lega di Ferrara prosegua con i suoi show, è un ottimo modo per far emergere il vero volto della Lega e della destra ferrarese. Nessuno fermi Naomo!".