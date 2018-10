Lo Skyline di Breslavia riprodotto in musica

Seicento anni dopo Guillaume Dufay, un altro musicista ha composto una partitura per grande orchestra sinfonica che mette in musica l'architettura. Carlo Alessandro Landini, docente al Conservatorio di Piacenza, ha trascritto sullo spartito le sequenze dello skyline di Wroclaw, il nome polacco di Breslavia. Il brano, 'Vista della Cattedrale di Breslavia dal fiume Odra', sarà eseguito per la prima volta in Italia il 29 novembre e l'1 dicembre al Teatro Dal Verme di Milano dall'Orchestra de I Pomeriggi Musicali, diretta da Yusuke Kumehara. Landini lo scrisse in occasione di Wroclaw Capitale Europea della Cultura 2016, dove venne premiato. Basandosi sulle planimetrie della cattedrale di San Giovanni Battista e della chiesa di Santa Maria Maddalena e sulla xilografia dello skyline del tedesco Friedrich Werner, Landini struttura il brano rispettando gli alti e i bassi di questa incisione del 1750: così ai due campanili corrispondono due 'fortissimi' con timpani, gran cassa, gong e altre percussioni.