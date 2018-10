Vicolo di Porretta intitolato a Sam Cooke

Dopo Otis Redding, Rufus Thomas e Solomon Burke, un quarto artista del soul è entrato nella toponomastica di Porretta Terme, la località sull'Appennino tra Bologna e Pistoia in cui ogni anno si tiene il festival dedicato a questo genere musicale.

E' stato infatti inaugurato il vicolo intitolato a Sam Cooke dove si trova il murales completato da Alice Palmieri, autrice anche dell'opera dedicata a Otis Redding. Alla cerimonia era presente una rappresentanza del comune di Alto Reno Terme, di cui fa parte Porretta, con il sindaco Giuseppe Nanni, oltre a Graziano Uliani, direttore artistico del Porretta Soul Festival, Chuck Bernardini, avvocato e consigliere comunale di Chicago e lo staff del festival. Un saluto dalla famiglia di Sam Cooke è arrivato dall'America, con un messaggio inviato da Erik Green, nipote e biografo dell'artista, che ha ringraziato la rassegna per la diffusione della musica soul. La prossima edizione del festival è in programma dal 18 al 21 luglio 2019.