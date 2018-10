Ferrarini verso nuovo piano entro 23/12

Prosegue il cammino verso un nuovo piano industriale del Gruppo Ferrarini, azienda reggiana dell'agroalimentare che conta 800 dipendenti e sedi in diverse località emiliane e lombarde. Il piano deve essere presentato entro il 23 dicembre prossimo: in corso contatti per l'ingresso nella compagine sociale di diversi soggetti, sia industriali che finanziari, in grado di assicurare prospettive produttive e occupazionali. È quanto emerso oggi a Roma nella sede del ministero dello Sviluppo economico in occasione del tavolo per la crisi del gruppo. Lo rende noto la Regione Emilia-Romagna.

"La proposta di piano concordatario, o perlomeno le linee guida principali, vengano presentate al tavolo istituzionale con un utile anticipo temporale rispetto alla scadenza del 23 dicembre. Ci aspettiamo di essere riconvocati a breve dal Ministero per conoscerne i dettagli", afferma il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Giammaria Manghi.