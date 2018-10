Life of Agony unica data 27/10 a Cervia

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Unica data italiana per la band newyorchese Life of Agony (supporter BillyBio), il 27 ottobre al Rock Planet di Pinarella di Cervia (Ravenna), nell'ambito del 'Rise of the Underground Tour 2018' che celebra i 25 anni dalla pubblicazione del debutto 'River Runs Red', nominato da Rolling Stone tra i '100 Greatest Metal Albums of All Time'.

Per più di due decadi i Life Of Agony hanno condiviso palchi con band come Metallica, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Foo Fighters e Red Hot Chili Peppers. Dal loro debutto ad oggi la band ha venduto più di un milione di dischi con cinque album all'attivo: 'River Runs Red' è stato seguito da 'Ugly' e 'Soul searching sun', prima che la band firmasse con la major Sony/Epic Records con cui ha pubblicato, nel 2005, 'Broken valley'. Lo scorso anno è uscito 'A place where there's no more pain'. La line-up corrente è composta da Mina Caputo (voce), Joey Z (chitarra), Alan Robert (basso) e la new entry Veronica Bellino, che ha lavorato anche con Jeff Beck e DMC, alla batteria.