Toninelli: sul Passante aspettiamo Autostrade

"Il Passante di Bologna è uno dei tanti dossier che ho ereditato e lo stiamo analizzando. Avremmo già voluto toglierlo, ma purtroppo le informazioni ce le ha Autostrade e avrebbe dovuto darcele a metà settembre". Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a margine della sua visita al Saie di Bologna, non scioglie le riserve sul futuro dell'allargamento della tangenziale del capoluogo emiliano-romagnolo, opera su cui è in atto da mesi un braccio di ferro tra istituzioni locali e Governo.

"Martedì ci sarà una riunione con i miei uffici tecnici e ci daranno tutte queste informazioni che ci permetteranno di trovare una soluzione", ha spiegato Toninelli che il 24 ottobre vedrà il governatore Stefano Bonaccini. "L'obiettivo è sempre lo stesso: evitare di sprecare tanti soldi pubblici e migliorare la qualità del servizio dei trasporti, senza sprecare soldi pubblici, ma dando soluzioni migliori e non così impattanti a livello ambientale".