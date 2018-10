Apre il Saie, a Bologna il mondo dell'edilizia

Al via la 53esima edizione di Saie a BolognaFiere, la manifestazione dedicata alla filiera delle costruzioni inaugurata questa mattina. Per quattro giorni i padiglioni ospiteranno prodotti, case history nazionali e internazionali e le tecnologie più innovative del settore. In tutto presenti 450 espositori che occuperanno 40mila metri quadrati, inclusi gli spazi rinnovati nel quartiere fieristico. Tanti anche i seminari di alta formazione e gli incontri di approfondimento su grandi opere, protezione sismica, digitalizzazione, riqualificazione energetica, innovazione, infrastrutture. In programma, venerdì a conclusione del convegno di Federcostruzioni, l'intervento del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.