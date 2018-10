Pizza apre procedimento su assessore Venturi

"Apprendo che il presidente dell'Ordine dei medici di Bologna, Giancarlo Pizza dopo oltre due anni decide di sottopormi a un procedimento disciplinare. Il tema è la proposta che feci in Giunta per assumere un provvedimento, e sto parlando delle competenze degli infermieri e dei medici sulle ambulanze, che poi è diventato delibera formale". Ne dà notizia l'assessore alle Politiche per la Salute dell'Emilia-Romagna, Sergio Venturi, in un incontro in Regione sul punto delle coperture vaccinali. Si tratta di "un atto amministrativo - sottolinea Venturi - che ovviamente proposi come assessore e che non ha niente a che fare con la deontologia medica. Così Pizza trascina l'Ordine dei medici nella disputa politica". "Ho comunque deciso - prosegue l'assessore - di presentarmi all'audizione disciplinare inizialmente prevista per il 19 ottobre e che poi è stata per due volte spostata in avanti, e per la quale non c'è ancora data".