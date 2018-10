Le offre stanza poi la violenta, arrestato

Le ha offerto ospitalità nel suo appartamento e poi, nel cuore della notte, l'ha violentata. Per questo un uomo di 41 anni, nato a Melfi ma residente a Rimini, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale su una 35enne di origine brasiliana, per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle due della scorsa notte alcuni residenti hanno chiamato la polizia perché da un appartamento si sentivano le urla di una donna spaventata. Intervenuti sul posto, gli agenti, poco prima che il 41enne aprisse loro la porta, hanno sentito distintamente la donna urlare e chiedere aiuto. L'uomo ai poliziotti ha subito ammesso di aver bevuto molto vino e di essere in compagnia di un'amica con la quale stava avendo un rapporto sessuale. Diversa la versione della ragazza che ha raccontato di conoscere da poco l'uomo che con la scusa di un posto letto l'aveva violentata.