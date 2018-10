Confagricoltura: produzione pomodoro diventa insostenibile

La produzione di pomodoro da industria sta diventando "economicamente insostenibile", con l'agricoltore che "perde mediamente il 10%, in valore, rispetto al prezzo pattuito tra organizzazioni di produttori e industria lo scorso febbraio, pari a 79,75 euro a tonnellata". A lanciare l'allarme è Confagricoltura Emilia-Romagna a margine della riunione dei vertici regionali dell'organizzazione degli agricoltori a Parma. "Così le aziende non sono più disposte a investire in questa coltura". All'incontro hanno partecipato sia i produttori che i consiglieri delle principali organizzazioni di produttori, per fare un bilancio sulla campagna appena conclusasi definita "deludente".