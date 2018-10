"Oltre l'onda" con Hiroshige e Hokusai in mostra a Bologna

Ideata come un'ampia rassegna monografica dedicata al maestro del 'Mondo fluttuante', Utagawa Hiroshige, si è ampliata ad un nucleo di stampe di Katsushika Hokusai: è diventato un progetto espositivo imponente 'Oltre l'onda. Capolavori dal Museum of Fine Arts di Boston', in programma dal 12 ottobre al 3 marzo al Museo civico archeologico di Bologna.

Composta da 270 opere e sei sezioni tematiche, consentirà di ammirare lo sviluppo del genere pittorico 'ukiyoe' - stile che caratterizzò la produzione artistica giapponese dal Seicento ai primi del Novecento, rispecchiando i mutamenti di un sistema sociale in continua evoluzione - nell'interpretazione figurativa dei due massimi artisti nipponici del XIX secolo, che esercitarono una profonda influenza sull'arte europea di fine Ottocento. Le celebri silografie del 'maestro della pioggia e della neve' saranno affiancate alle stampe di Hokusai, tra cui 'La grande onda presso la costa di Kanagawa', icona della raffinata cultura figurativa dell'Asia orientale.