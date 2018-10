Buttafuori ucciso, confermato il carcere

Resta in carcere Stefano Monti, 59enne accusato dell'omicidio di Valeriano Poli, il buttafuori di 34 anni ucciso il 5 dicembre del 1999 a Bologna. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa, avvocato Roberto D'Errico, sull'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip e confermata dal Riesame. Il 59enne era stato arrestato il 4 giugno dalla squadra mobile della Polizia, a 19 anni dal delitto, grazie all'utilizzo dell''Analysis of virtual evidence', il cosiddetto 'teatro virtuale': uno strumento che secondo gli investigatori ha permesso di raccogliere elementi utili per incolparlo. È fissata davanti alla Corte di assise per il 29 ottobre la prima udienza del processo, dopo la richiesta di immediato della Procura. La difesa sceglie dunque la strada del dibattimento.