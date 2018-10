Bonaccini: 'Disponibile al bis in Emilia-Romagna'

(ANSA) - BOLOGNA, 5 OTT - "Il problema Bonaccini non esiste e le scelte non sono mai personali, per quanto mi riguarda. Io sono impegnato a servire la mia Regione e la mia disponibilità a proseguire non è mai venuta meno, se si ritiene positivo il lavoro fatto in questi anni e che io possa aiutare a unire il Pd e un campo largo per le prossime regionali". Lo dice il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in un'intervista al Corriere di Bologna, affermando di essere pronto a ricandidarsi in vista delle elezioni del 2019.

"Non mi sono mai candidato alla guida del Pd", aggiunge, spiegando di aver detto invece "che nessuno può invocare soluzioni e poi, come prima cosa, chiamarsi fuori, tantomeno chi come me sta chiedendo una scossa". Tra gli alleati può esserci anche il sindaco di Parma Pizzarotti? "Quando parlo di alleanze e civismo mi riferisco e mi rivolgo anche ad amministratori come Federico, che non sono nel centrosinistra, ma che possono trovare in noi un interlocutore più naturale che non nella Lega.