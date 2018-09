Piacenza, manutenzione necessaria per 50 tra ponti e viadotti

Sono 50 in provincia di Piacenza ponti e viadotti che, secondo amministratori locali e tecnici, necessiteranno nel medio o lungo periodo di interventi di manutenzione per ragioni di sicurezza. Nessun caso però attualmente è giudicato urgente o a rischio. È quanto emerge dal report che la Provincia ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in cui sono evidenziate le problematiche e le criticità più significative nel territorio.

Secondo l'ente soltanto un'analisi più approfondita dei ponti - che nel Piacentino sono oltre trecento - comporterebbe una spesa di tre milioni di euro: cifre fuori portata per le casse provinciali. Dopo il crollo di Ponte Morandi a Genova la Provincia di Piacenza ha scritto al ministro Danilo Toninelli, ricordando che dal 2012 a oggi sono stati realizzati, progettati o sono in corso di progettazione lavori di manutenzione e ristrutturazione dei ponti per 17 milioni e 700mila euro. Ora sono stati segnalati interventi per ulteriori 29 milioni e 365mila euro.